Минмолодьспорта запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы

Львовские " Карпаты " не поедут на зимний сбор в Испанию на зимний учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает Трибуна, клуб получил отказ от Министерства молодежи и спорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию.

В Правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.

Так как "Карпаты" не играют в УПЛ, Министерство сослалось на отсутствие правовых оснований для решения этого вопроса.

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Интересно, что ранее планировал провести зимний сбор в Турции еще один представитель Первой лиги "Ингулец". В итоге, клуб также отказался от зарубежных сборов, правда, без объявления причин.