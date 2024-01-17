Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минмолодьспорта запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы
Выезжать могут только клубы УПЛ
Фото: ФК Карпати
Львовские "
Как сообщает Трибуна, клуб получил отказ от Министерства молодежи и спорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию.
В Правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.
Так как "Карпаты" не играют в УПЛ, Министерство сослалось на отсутствие правовых оснований для решения этого вопроса.
Интересно, что ранее планировал провести зимний сбор в Турции еще один представитель Первой лиги "Ингулец". В итоге, клуб также отказался от зарубежных сборов, правда, без объявления причин.
Популярное сейчас
- "Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев
- "Он закрытый в этом смысле". Пресс-аташе сборной Украины назвал игрока, который почти не дает интервью
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Клуб Первой лиги арендовал защитника Александрии
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО