  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Мінмолодьспорту запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мінмолодьспорту запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы

Первая лига
Обновлено

Выезжать могут только клубы УПЛ

Мінмолодьспорту запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" не поедут на зимний сбор в Испанию на зимний учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает Трибуна, клуб получил отказ от Министерства молодежи и спорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию.

В Правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Так как "Карпаты" не играют в УПЛ, Министерство сослалось на отсутствие правовых оснований для решения этого вопроса.

Читайте такжеИнгулец все зимние сборы проведет в Украине - от сбора в Турции пришлось отказаться

Интересно, что ранее планировал провести зимний сбор в Турции еще один представитель Первой лиги "Ингулец". В итоге, клуб также отказался от зарубежных сборов, правда, без объявления причин.

По теме
yellow-arrow
ФСК Мариуполь усилился опытным хавбеком
yellow-arrow
Русол может получить должность в Карпатах - Источник
yellow-arrow
Вратарь Карпат: Первая часть сезона была несколько нервной
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости