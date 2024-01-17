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Мінмолодьспорту запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы
Выезжать могут только клубы УПЛ
Фото: ФК Карпати
Львовские "
Как сообщает Трибуна, клуб получил отказ от Министерства молодежи и спорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию.
В Правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.
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Так как "Карпаты" не играют в УПЛ, Министерство сослалось на отсутствие правовых оснований для решения этого вопроса.
Интересно, что ранее планировал провести зимний сбор в Турции еще один представитель Первой лиги "Ингулец". В итоге, клуб также отказался от зарубежных сборов, правда, без объявления причин.
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