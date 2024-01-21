Продолжение истории. Журналист раскрыл подробности зарубежных планов Карпат

"Карпаты" поедут в Испанию. Об этом сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

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Как отмечается, львовские "Карпаты" планируют провести тренировочные сборы и принять участие в международном турнире в Испании. Когда "Карпаты" подавали заявление в Министерство молодежи и спорта, они не указали об участии в турнире. Поэтому сейчас рассматривается повторная заявка. По ее итогам, команда должна получить необходимое разрешение. Ведь турнир, в котором примут участие "Карпаты", имеет статус международного.

Напомним, "Карпаты" возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 45 очков. Ранее в СМИ говорилось о том, что львовянам отказали в разрешении на выезд за границу из-за того, что такое право могут получить только клубы УПЛ. В "Карпатах" эту информацию не подтверждали.