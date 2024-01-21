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Продолжение истории. Журналист раскрыл подробности зарубежных планов Карпат

Первая лига
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Вернутся Карпаты с необходимой финансовой помощью для фронта

Продолжение истории. Журналист раскрыл подробности зарубежных планов Карпат

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Новина українською

"Карпаты" поедут в Испанию. Об этом сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте такжеМінмолодьспорту запретило Карпатам выезжать за границу на зимние сборы

Как отмечается, львовские "Карпаты" планируют провести тренировочные сборы и принять участие в международном турнире в Испании. Когда "Карпаты" подавали заявление в Министерство молодежи и спорта, они не указали об участии в турнире. Поэтому сейчас рассматривается повторная заявка. По ее итогам, команда должна получить необходимое разрешение. Ведь турнир, в котором примут участие "Карпаты", имеет статус международного.

Напомним, "Карпаты" возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 45 очков. Ранее в СМИ говорилось о том, что львовянам отказали в разрешении на выезд за границу из-за того, что такое право могут получить только клубы УПЛ. В "Карпатах" эту информацию не подтверждали.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
21.01.2024 в 12:05
На кого ця лапша розрахована? Є закон, в законі чітко прописано: 2) спортсменів, тренерів, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів для участі у спортивних заходах та/або спортивних змаганнях, що проводяться за кордоном. Немає ніяких виключень, "міжнародних турнірів", для команд нижчих ліг
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Комментарии 1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
21.01.2024 в 12:05
На кого ця лапша розрахована? Є закон, в законі чітко прописано: 2) спортсменів, тренерів, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів для участі у спортивних заходах та/або спортивних змаганнях, що проводяться за кордоном. Немає ніяких виключень, "міжнародних турнірів", для команд нижчих ліг
Ответить
0
0

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