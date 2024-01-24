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Бывший полузащитник Миная продолжит карьеру в Первой лиге

Первая лига

Хавбек перейдет в "Ниву" Бузовую

Бывший полузащитник Миная продолжит карьеру в Первой лиге

Фото: ФК Минай

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Бывший полузащитник "Миная" Валерий Рогозинский перейдет в "Ниву" Бузовую, сообщает Sport Arena.

По информации источника, игрок рассматривал несколько вариантов, однако согласился на переход в перволиговый клуб. Стороны в ближайшее время официально объявят о подписании контракта.

Рогозинский — воспитанник МФК "Николаев". Выступал за ФК "Полтаву" и "Альянс" и немецкий "Манчинг". Последним его клубом был "Минай", который он покинул в декабре 2023 года.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

Напомним, "Нива" Бузовая заняла четвертое место в группе А Первой лиги и вышла в чемпионскую группу.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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