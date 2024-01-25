Левый берег: У руководства нет никаких претензий ни к Металлисту 1925, ни к любому другому клубу

Пресс-служба ФК "Левый берег" прокомментировала информацию о том, что киевский клуб выгоняет "Металлист 1925" со своего стадиона.

"Опубликованная информация, которую подхватили другие футбольные медиа, не только не соответствует действительности, но и затрагивает деловую репутацию руководства ФК "Левый Берег", поэтому мы решили прояснить ситуацию детально.

Действительно ли "Металлист 1925" во второй части сезона будет вынужден съехать со стадиона "Левый Берег" по просьбе президента "Левого Берега" Николая Лавренко?

Нет. Ни "Левый Берег", ни президент клуба не просили никого съезжать с Арены "Левый Берег". У ФК "Левый Берег" и руководства клуба нет никаких претензий ни к "Металлисту 1925", ни к любому другому клубу, который когда-либо проводил матчи на стадионе, принадлежащем "Левому Берегу". Каждая из сторон выполнила взятые на себя обязательства согласно арендного соглашения, и "Левый Берег" ценит такое ответственное и надежное сотрудничество.

Правда ли, что президента "Левого Берега" Николая Лавренко не устраивает качество газона клубной арены после матчей "Металлиста 1925"?

Это чушь собачья. Не секрет, что Арена "Левый Берег" в течение последних месяцев стала домом для нескольких клубов. Поле выдержало большую нагрузку, обеспечив проведение едва ли не рекордного количества матчей в первой части текущего сезона. Свои домашние поединки на Арене "Левый Берег" проводили, собственно, команда "Левого Берега", "Металлист 1925" и "Заря", также у нас гостили "Шахтер" и "Виктория".

Сравнивать состояние газона после матчей разных команд - это, пожалуй, самое нелепое утверждение, которое только можно придумать.

Периодические проблемы с газоном в течение сезона действительно возникали, как и на любых активно используемых футбольных полях. Однако, благодаря профессиональной работе наших агрономов и работников стадиона в сотрудничестве с другими специалистами, эти временные трудности удавалось оперативно решать.

Подчеркиваем, что у ФК "Левый Берег" отсутствуют претензии к арендаторам нашего стадиона, ведь, открывая свои двери для других команд, клуб понимал, какая нагрузка ляжет на поле. После заключительного матча 2023 года на Арене "Левый Берег" поле стадиона было "законсервировано" на зимнее межсезонье и защищено специальным накрытием. С учетом реалий украинской зимы и экономической ситуации в стране, пока мы действительно не можем гарантировать, что поле Арены "Левый Берег" будет полностью готово к возобновлению сезона в УПЛ в конце февраля, о чем предварительно проинформировали соответствующих арендаторов.

Впрочем, уверяем, что ФК "Левый Берег" всегда прилагал и будет прилагать максимум усилий, чтобы клубы-арендаторы и в дальнейшем имели возможность проводить свои домашние матчи на нашей арене, пользуясь всеми качественными и комфортными условиями, как это было в прошлом году.

ФК "Левый Берег" и "Металлист 1925" остаются в доверительных и добропорядочных отношениях. Для харьковчан, как и для нас, стали неприятной неожиданностью ложные предположения, появившиеся в СМИ. Мы ценим и уважаем коллег и выполняем взятые на себя обязательства - то же касается и наших гостей из Харькова", - говорится в заявлении клуба.