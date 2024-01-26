Левый берег подписал двух игроков, один из них - бразильский легионер

"Левый берег" объявил о подписании двух футболистов. Новичками команды стали защитник Сидней Силва Сантос и полузащитник Максим Сердюк.

Сидней является воспитанником "Баия" и выступал за команду U-20, а также "Диадему". В начале 2019 он подписал контракт со львовским "Рухом", а затем пробыл в аренде в армянском "Арарате". В последние годы выступал за ряд клубов на своей родине.

С ноября 2023 бразилец находился на просмотре в "Левом берегу" и положительно зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Сидней стал первым легионером в летописи "аистов".

Сердюк в первой части сезона 2023/24 выступал за другой клуб Первой лиги - ФК "Чернигов", с которым прошел путь от дебюта во Второй лиге в 2020 году до повышения в классе. Хавбек успел стать одним из ключевых игроков черниговцев, более того - рекордсменом по количеству сыгранных матчей - 76.

Напомним, осеннюю часть Первой лиги "Левый берег" завершил на 2-м месте группы В.