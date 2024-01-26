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Источник сообщил решение властей по выезду Карпат за границу
Зимние сборы в Испании сорвались
Фото: ФК Карпати Львів
Профильное министерство отказало футболистам перволиговых "Карпат" в выезде на международный турнир в Испанию, мотивируя это тем, что право выезжать за границу имеют только команды УПЛ. Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, "зелено-белые" планируют 9 февраля отправиться на этап подготовки в Закарпатье и сейчас активно занимаются поисками спарринг-партнеров. В марте, скорее всего, они будут тренироваться на своей загородной базе в Бартатове.
В расположении "Карпат" пока отсутствуют главный тренер Мирон Маркевич и его помощник Владимир Езерский, которые в составе сборной Украины среди ветеранов поехали на турнир в Норвегию.
Сейчас "Карпаты" лидируют в группе Чемпионская Первой лиги, набрав 45 очков.
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