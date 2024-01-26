Источник сообщил решение властей по выезду Карпат за границу

Профильное министерство отказало футболистам перволиговых "Карпат" в выезде на международный турнир в Испанию, мотивируя это тем, что право выезжать за границу имеют только команды УПЛ. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, "зелено-белые" планируют 9 февраля отправиться на этап подготовки в Закарпатье и сейчас активно занимаются поисками спарринг-партнеров. В марте, скорее всего, они будут тренироваться на своей загородной базе в Бартатове.

В расположении "Карпат" пока отсутствуют главный тренер Мирон Маркевич и его помощник Владимир Езерский, которые в составе сборной Украины среди ветеранов поехали на турнир в Норвегию.

Сейчас "Карпаты" лидируют в группе Чемпионская Первой лиги, набрав 45 очков.