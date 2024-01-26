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Испании не будет. Карпаты объявили, что свой первый зимний сбор проведут в Украине

Первая лига
Обновлено

Команда будет работать на Закарпатье

Испании не будет. Карпаты объявили, что свой первый зимний сбор проведут в Украине

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Карпаты" официально объявили о том, что свой первый зимний сбор, который пройдет с 9 по 21 февраля, команда проведет на Закарпатье.

У команды Мирона Маркевича на этом сборе запланировано 4 спарринга.

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12 февраля "зелено-белые" сыграют с лидером Второй лиги "Звягелем". Через два дня "Карпаты" встретятся с представителем УПЛ - "Минаем". На 17 февраля запланирован контрольный матч с харьковским "Металлистом". Заключительный поединок состоится 21 февраля против "Хуста".

Ранее сообщалось, что "Карпаты" планировали провести сбор в Испании, однако не получили разрешение на выезд за границу.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
26.01.2024 в 20:14
Невже Хобленко гірше? Думаю шо Кривбасу він не сильно потрібен. І Калюжний непогано виглядав, теж можна було б продовжити оренду.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
26.01.2024 в 20:14
Невже Хобленко гірше? Думаю шо Кривбасу він не сильно потрібен. І Калюжний непогано виглядав, теж можна було б продовжити оренду.
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