Испании не будет. Карпаты объявили, что свой первый зимний сбор проведут в Украине

" Карпаты " официально объявили о том, что свой первый зимний сбор, который пройдет с 9 по 21 февраля, команда проведет на Закарпатье.

У команды Мирона Маркевича на этом сборе запланировано 4 спарринга.

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12 февраля "зелено-белые" сыграют с лидером Второй лиги "Звягелем". Через два дня "Карпаты" встретятся с представителем УПЛ - "Минаем". На 17 февраля запланирован контрольный матч с харьковским "Металлистом". Заключительный поединок состоится 21 февраля против "Хуста".