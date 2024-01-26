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Испании не будет. Карпаты объявили, что свой первый зимний сбор проведут в Украине
Команда будет работать на Закарпатье
instagram.com/karpaty.lviv
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У команды Мирона Маркевича на этом сборе запланировано 4 спарринга.
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12 февраля "зелено-белые" сыграют с лидером Второй лиги "Звягелем". Через два дня "Карпаты" встретятся с представителем УПЛ - "Минаем". На 17 февраля запланирован контрольный матч с харьковским "Металлистом". Заключительный поединок состоится 21 февраля против "Хуста".
Ранее сообщалось, что "Карпаты" планировали провести сбор в Испании, однако
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