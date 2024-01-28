Стало известно, когда "Подолье" начнет подготовку к весенней части сезона.

Как сообщает Sport.ua, "Подолье" начнет подготовку к весенней части сезона – 6 февраля. В каком составе начнут готовиться "подоляны" пока неизвестно, ведь несколько ключевых игроков уже покинули команду, и Виталию Костышину придется доукомплектовываться лидерами молодежного состава.

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Напомним, "Подолье" занимает третье место в группе "выбывание" Первой лиги, набрав 20 очков.