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Стало известно, когда Подолье начнет подготовку к весенней части сезона
6 февраля
Фото: ФК Поділля
Стало известно, когда "Подолье" начнет подготовку к весенней части сезона.
Как сообщает Sport.ua, "Подолье" начнет подготовку к весенней части сезона – 6 февраля. В каком составе начнут готовиться "подоляны" пока неизвестно, ведь несколько ключевых игроков уже покинули команду, и Виталию Костышину придется доукомплектовываться лидерами молодежного состава.
Напомним, "Подолье" занимает третье место в группе "выбывание" Первой лиги, набрав 20 очков.
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Источник:Sport.ua.
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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