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Карпаты до конца сезона арендуют Булезу
Также на парня претендовали Александрия и Рух
shakhtar.com
Левый защитник "Шахтера"
Как сообщает ТаТоТаке, львовяне арендовали 20-летнего игрока до конца сезона.
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По данным источника, на Булезу также претендовали "Рух" и "Александрия", но парень захотел поиграть под руководством Мирона Маркевича.
Напомним, что в осенней части сезона в "Минае" Булеза провел 12 матчей без результативных действий.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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