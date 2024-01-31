Карпаты до конца сезона арендуют Булезу

Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза , который первую часть сезона провел в аренде в "Минае", продолжит карьеру в "Карпатах".

Как сообщает ТаТоТаке, львовяне арендовали 20-летнего игрока до конца сезона.

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По данным источника, на Булезу также претендовали "Рух" и "Александрия", но парень захотел поиграть под руководством Мирона Маркевича.

Напомним, что в осенней части сезона в "Минае" Булеза провел 12 матчей без результативных действий.