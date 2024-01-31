  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты до конца сезона арендуют Булезу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты до конца сезона арендуют Булезу

Первая лига
Обновлено

Также на парня претендовали Александрия и Рух

Карпаты до конца сезона арендуют Булезу

shakhtar.com

Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза, который первую часть сезона провел в аренде в "Минае", продолжит карьеру в "Карпатах".

Как сообщает ТаТоТаке, львовяне арендовали 20-летнего игрока до конца сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным источника, на Булезу также претендовали "Рух" и "Александрия", но парень захотел поиграть под руководством Мирона Маркевича.

Напомним, что в осенней части сезона в "Минае" Булеза провел 12 матчей без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Тренер Буковины: Можно рассчитывать, что с новым спонсором команда снова будет на виду
yellow-arrow
Хавбек Ингульца: Не нужно было ехать в Россию. Время назад не вернешь. Жалею об этом
yellow-arrow
Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай
Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Андрей Булеза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости