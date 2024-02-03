  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Глеб Литюк может присоединиться к Полтаве
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Глеб Литюк может присоединиться к Полтаве

Первая лига

23-летний нападающий попытается усилить атаку

Глеб Литюк может присоединиться к Полтаве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глеб Литюк может присоединиться к "Полтаве", сообщает Sport.ua.

Как говорится в источнике, 23-летний нападающий в декабре 2023 года расторг контракт с "Мариуполем". Игрок был несколько раз замечен во время тренировок. А в матче против "Мариуполя" в рамках Зимнего Кубка Ассоциации футбола Полтавщины Глеб Литюк вышел на 2 тайм.

Напомним, Глеб Литюк отыграл 22 матча во всех турнирах, из которых забил два гола.

По теме
yellow-arrow
Левый берег разобрался с Викторией. Таблица контрольных матчей клубов Первой лиги. Зима 2024
yellow-arrow
Воспитанник Динамо будет выступать за перволиговую Кудровку-Ниву
yellow-arrow
Кудровка-Нива подписала чемпиона Европы. Таблица трансферов клубов Первой лиги
СК Полтава
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости