Глеб Литюк может присоединиться к "Полтаве", сообщает Sport.ua.

Как говорится в источнике, 23-летний нападающий в декабре 2023 года расторг контракт с "Мариуполем". Игрок был несколько раз замечен во время тренировок. А в матче против "Мариуполя" в рамках Зимнего Кубка Ассоциации футбола Полтавщины Глеб Литюк вышел на 2 тайм.

Напомним, Глеб Литюк отыграл 22 матча во всех турнирах, из которых забил два гола.