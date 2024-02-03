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Глеб Литюк может присоединиться к Полтаве
23-летний нападающий попытается усилить атаку
Getty Images/Global Images Ukraine
Глеб Литюк может присоединиться к "Полтаве", сообщает Sport.ua.
Как говорится в источнике, 23-летний нападающий в декабре 2023 года расторг контракт с "Мариуполем". Игрок был несколько раз замечен во время тренировок. А в матче против "Мариуполя" в рамках Зимнего Кубка Ассоциации футбола Полтавщины Глеб Литюк вышел на 2 тайм.
Напомним, Глеб Литюк отыграл 22 матча во всех турнирах, из которых забил два гола.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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