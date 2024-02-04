Защитник ЛНЗ может продолжить карьеру в сумской Виктории

Максим Лопыренок может продолжить карьеру в сумской "Виктории", сообщает FootBoom.

Как говорится в источнике, защитник "ЛНЗ" Максим Лопыренок может досрочно покинуть команду. Одним из вариантов продолжения карьеры есть клуб из первой лиги "Виктория". Отмечается, что условия, по которым перейдет 28-летний защитник, пока неизвестны.

Напомним, за этот сезон Лопыренок провел 9 матчей без результативных действий. Ориентировочная стоимость игрока на интернет-портале Transfermarkt – 300 тысяч евро.