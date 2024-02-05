  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги вернул своего бывшего голкипера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги вернул своего бывшего голкипера

Первая лига

23-летний вратарь решил вернуться в "Хуст"

Клуб Первой лиги вернул своего бывшего голкипера

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер Арсен Белименко вернулся в ФК "Хуст", сообщает пресс-служба клуба.

23-летний вратарь начал тренировки в команде и активно готовится к весенней части сезона.

Отметим, что в августе 2023 года Белименко покинул "Хуст", сыграв всего 2 поединка.

Напомним, Белименко является воспитанником харьковского футбола. Играл за "Металлист 1925" (в Первой лиге) и "Волчанск" (во Второй лиге).

"Хуст" занимает 10 место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 11 очков.

По теме
yellow-arrow
Защитник Чернигова перешел в Ингулец
yellow-arrow
Экс-форвард Оболони близок к переходу в клуб Первой лиги
yellow-arrow
Капитан Нивы Тернополь Максим Механив покидает команду
ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Хуст
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости