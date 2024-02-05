Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Первой лиги вернул своего бывшего голкипера
23-летний вратарь решил вернуться в "Хуст"
Фото: Instagram
Голкипер Арсен Белименко вернулся в ФК "Хуст", сообщает пресс-служба клуба.
23-летний вратарь начал тренировки в команде и активно готовится к весенней части сезона.
Отметим, что в августе 2023 года Белименко покинул "Хуст", сыграв всего 2 поединка.
Напомним, Белименко является воспитанником харьковского футбола. Играл за "Металлист 1925" (в Первой лиге) и "Волчанск" (во Второй лиге).
"Хуст" занимает 10 место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 11 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Хуст
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- WTA. Швёнтек возглавляет рейтинг, Свитолина теряет позиции
- Лунин вытащил почти все. Реал — Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Реал Мадрид — Атлетико 1:1. Драматичное спасение Матрасников
- Капитан Нивы Тернополь Максим Механив покидает команду
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн