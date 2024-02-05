Клуб Первой лиги вернул своего бывшего голкипера

Голкипер Арсен Белименко вернулся в ФК "Хуст", сообщает пресс-служба клуба.

23-летний вратарь начал тренировки в команде и активно готовится к весенней части сезона.

Отметим, что в августе 2023 года Белименко покинул "Хуст", сыграв всего 2 поединка.

Напомним, Белименко является воспитанником харьковского футбола. Играл за "Металлист 1925" (в Первой лиге) и "Волчанск" (во Второй лиге).

"Хуст" занимает 10 место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 11 очков.