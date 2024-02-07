Алексей Литовченко: Стремимся к тому, чтобы Левый берег прогрессировал

Нападающий "Левого берега" Алексей Литовченко в эксклюзивном интервью UA-Футбол оценил готовность команды, а также рассказал об ожиданиях от весенней части сезона.

– Прошло уже почти половина сборов. Как себя чувствуете и насколько готовы к официальным матчам?

– Безусловно, уже втянулись в работу, ведь половина сборов уже прошло. Постепенно увеличивали нагрузку и сейчас выполняем достаточно неприятную работу, но к этому мы готовы. Это нам нужно для того, чтобы весной чувствовать себя лучше.

– Сколько вы уже километров пробежали по ощущениям?

– Если честно не знаю, ведь стараюсь не считать километраж. Пробежали мы всей командой много и нужно еще такое же количество пробежать, чтобы в оптимальной форме подойти к официальным матчам. Также много работаем в тренажерном зале, ведь это очень важно.

– Поздравили Виталия Чеботарева с Днем рождения?

– Безусловно, сегодня день начался с поздравления нашего голкипера, которому исполнилось 28 лет. Тренер сказал, что он уже свои 500 голов пропустил (смеется) и весной будет играть так же уверенно, как и в первой части сезона.

- В субботу будете играть спарринг с "Черниговом". Какие цели вы ставите перед собой на этот контрольный матч?

– Важно постепенно восстанавливать игровые связи и демонстрировать качественный футбол. Легко не будет, ведь все работают под нагрузками, но стоит прогрессировать от матча к матчу. До начала весенней части сезона осталось не так уж много времени.

– Как оцените работу клуба на трансферном рынке?

- Что касается новичков, то к нам присоединились качественные футболисты. Максим Сердюк – быстрый и перспективный игрок, который думаю, сможет проявить себя. Также знаю, что скоро к команде должен присоединиться опытный вратарь, который был капитаном тернопольской "Нивы". Механив профессионал и просто порядочный человек. Надеюсь, что все у него получится.

– Чего ожидаете от весенней части сезона?

- Хочется поскорее начать играть официальные матчи с сильными соперниками. Сейчас работаем для того, чтобы весной добиваться максимальных результатов. Стремимся к тому, чтобы "Левый берег" прогрессировал. Все знают, что наша команда может победить любого. Слабых соперников в чемпионате нет, потому будет интересно. Для нас важно сыграть в свой футбол.

Готовимся в хороших условиях, все необходимое у нас есть. Отмечу новый стадион, на котором просто невозможно не играть в качественный футбол. Хочется, чтобы в Украине было побольше таких спортивных арен.