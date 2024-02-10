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Двое игроков ЛНЗ перешли в сумскую Викторию
Сергей Копыл и Назарий Ныч
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Полузащитник Сергей Копыл и нападающий Назарий Ныч перешли в сумскую "Викторию" на правах аренды.
Игроки черкасского "ЛНЗ" присоединились к команде первой лиги "Виктории". Отмечается, что контракты 24-летнего Назария Ныча и 28-летнего Сергея Копыла рассчитаны до конца этого сезона.
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Напомним, на текущий момент "Виктория" занимает шестое место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 30 очков.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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