  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Двое игроков ЛНЗ перешли в сумскую Викторию
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое игроков ЛНЗ перешли в сумскую Викторию

Первая лига
Обновлено

Сергей Копыл и Назарий Ныч

Двое игроков ЛНЗ перешли в сумскую Викторию

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Полузащитник Сергей Копыл и нападающий Назарий Ныч перешли в сумскую "Викторию" на правах аренды.

Игроки черкасского "ЛНЗ" присоединились к команде первой лиги "Виктории". Отмечается, что контракты 24-летнего Назария Ныча и 28-летнего Сергея Копыла рассчитаны до конца этого сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, на текущий момент "Виктория" занимает шестое место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 30 очков.

По теме
yellow-arrow
Клуб Первой лиги остался без тренера вратарей
yellow-arrow
Поворознюк: Для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых - любой может попасть в сборную
yellow-arrow
Поворознюк: Запорожца я взял с заправки, где он мыл машины, а сейчас играет в УПЛ
Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости