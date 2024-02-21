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Диназ объявил о переходе экс-хавбека Миная
Осенью он выступал за бузовскую "Ниву"
Фото: ФК Діназ
30-летний полузащитник Руслан Паламар стал игроком "Диназа", сообщает официальный сайт клуба.
Хавбек уже полноценно отработал на первых сборах и сыграл в Мемориале Макарова за коллектив из Вышгорода.
Осенью Паламар выступал за "Ниву" из Бузовой, где сыграл в 17 поединках, забил семь мячей (четыре с пенальти). Но после реорганизации оставил этот коллектив.
Руслан Паламар начал свой путь в профессиональном футболе в молодежном составе "Черноморца", затем провел несколько поединков за первую команду. В 2015 году перешел в одесскую "Жемчужину" и одолел с ними путь от любителей до профессионалов. Всего в этом клубе сыграл 60 матчей (24 гола). Далее были "Балканы", "Николаев" и "Минай".
Отмечается, что главный тренер "Диназа" Александр Головко положительно оценил действия креативного полузащитника в Мемориале Макарова и контрольных поединках, возлагая на него немалые надежды в чемпионате.
Весной "Диназ" сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где пока занимает 9-е место с 13 очками.
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