Левый берег подписал защитника - ранее он уже играл в этом клубе

"Левый берег" объявил о подписании защитника Олега Соколова.

24-летний игрок начинал профессиональную карьеру в "Черноморце", также играл за "Александрию". В первой части сезона 2021/22 Соколов защищал цвета "Левого берега", проведя 18 матчей во Второй лиге и Кубке Украины.

Предыдущим его клубом была тернопольская "Нива". В текущей кампании защитник провел 16 матчей за тернополян во всех турнирах.

Напомним, осеннюю часть Первой лиги "Левый берег" завершил на 2-м месте группы В.