Карпаты, Буковина и Левый Берег предоставили в ПФЛ гарантии безопасности для болельщиков

Три клуба Первой лиги представили в ПФЛ гарантии безопасности для болельщиков, которые будут посещать матчи команд на стадионе.

По предварительной информации Sport.ua, точно рассчитывают на поддержку фанов "Карпаты", "Левый берег", "Буковина". Черновицкий клуб вообще задекларировал присутствие на календарных поединках до двух тысяч болельщиков. Кстати, сейчас на стадионе "Буковина" благодаря помощи нового титульного спонсора полным ходом идут ремонтные работы.

Впрочем, говорить о допуске болельщиков этих команд еще рано - гарантии безопасности должны быть утверждены еще специальными комиссиями, которые действуют при областных военных администрациях. Только после этого ПФЛ официально сообщит, сколько команд будут иметь право проводить календарные матчи со зрителями.

Напомним, что вторая часть сезона в Первой и Второй лиге стартует 23 марта.