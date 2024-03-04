Первая лига
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Хавбек ЛНЗ вновь отправился в аренду в сумскую Викторию
Футболист проведет вторую часть сезона в Первой лиге
Фото: ФК Вікторія
Украинский полузащитник ЛНЗ Денис Долинский вновь будет защищать цвета перволиговой "Виктории".
Руководство черкасского клуба позволило продлить аренду игрока еще на полгода, сообщает пресс-служба сумчан. Осенью 26-летний Долинский отыграл за "Викторию" 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, "Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.
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