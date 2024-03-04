Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский игрок, который ушел из Руха, уже нашел себе новый клуб
Хавбек продолжит карьеру в Первой лиге
Фото: ФК Лівий берег
Сегодня, 4 марта стало известно о том, что фланговый полузащитник Марьян Мысык покинул "Рух" в статусе свободного агента. Игрок уже определился с новой командой.
27-летний футболист продолжит карьеру в ФК "Левый берег", сообщает пресс-служба перволигового клуба. Срок действия контракта неизвестен.
Мысык - воспитанник львовского футбола. Свою карьеру на профессиональном уровне он начал в донецком "Металлурге", где стартовал с юношеской и молодежной команд, а в 2015 году дебютировал в Премьер-лиге. Он также выступал за "Сталь", "Ворсклу" и "Верес".
В текущем сезоне он принял участие в трех матчах "желто-черных" и отметился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Напомним, осеннюю часть Первой лиги "Левый берег" завершил на 2-м месте группы В.
Популярное сейчас
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер разгромил Кривбасс, победа Днепра-1, Трубин пропустил пять голов. Главные новости за 3 марта
- Трубин пропускает пять голов. Порту - Бенфика 5:0. Обзор матча и видео голов
- Карпаты заинтересованы в подписании основного игрока Зари
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО