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Украинский игрок, который ушел из Руха, уже нашел себе новый клуб

Первая лига

Хавбек продолжит карьеру в Первой лиге

Украинский игрок, который ушел из Руха, уже нашел себе новый клуб

Фото: ФК Лівий берег

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Сегодня, 4 марта стало известно о том, что фланговый полузащитник Марьян Мысык покинул "Рух" в статусе свободного агента. Игрок уже определился с новой командой.

27-летний футболист продолжит карьеру в ФК "Левый берег", сообщает пресс-служба перволигового клуба. Срок действия контракта неизвестен.

Мысык - воспитанник львовского футбола. Свою карьеру на профессиональном уровне он начал в донецком "Металлурге", где стартовал с юношеской и молодежной команд, а в 2015 году дебютировал в Премьер-лиге. Он также выступал за "Сталь", "Ворсклу" и "Верес".

В текущем сезоне он принял участие в трех матчах "желто-черных" и отметился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, осеннюю часть Первой лиги "Левый берег" завершил на 2-м месте группы В.

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Марьян Мысык Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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