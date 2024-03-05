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Экс-хавбек Руха объяснил, почему решил перейти в Левый берег

Первая лига

Марьян Мысык прокомментировал свой переход в киевский клуб

Экс-хавбек Руха объяснил, почему решил перейти в Левый берег

Скриншот: канал ФК Лівий берег на YouTube

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Новичок "Левого берега" Марьян Мысык в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру в Донецке, поделился воспоминаниями о поездке в Лондон на матч Лиги Европы и повышение в УПЛ вместе с "Рухом", а также первыми впечатлениями от пребывания в киевском клубе.

"Мне позвонил Виталий Николаевич [Первак], впоследствии я приехал сюда. Когда мне показали базу "Левого Берега", я был очень приятно удивлен. Клуб развивается, здесь есть все условия для прогресса.

Я поиграл на многих позициях, поэтому буду стараться принести максимальную пользу команде, в каком бы амплуа меня бы не использовали. Тренер очень хорошо подбирает футболистов, поэтому с такой базой и таким подбором игроков, считаю, вполне реально выполнять высокие задачи", - рассказал Мысык.

Напомним, осеннюю часть Первой лиги "Левый берег" завершил на 2-м месте группы В

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Марьян Мысык Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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