Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-хавбек Руха объяснил, почему решил перейти в Левый берег
Марьян Мысык прокомментировал свой переход в киевский клуб
Скриншот: канал ФК Лівий берег на YouTube
Новичок "Левого берега" Марьян Мысык в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру в Донецке, поделился воспоминаниями о поездке в Лондон на матч Лиги Европы и повышение в УПЛ вместе с "Рухом", а также первыми впечатлениями от пребывания в киевском клубе.
"Мне позвонил Виталий Николаевич [Первак], впоследствии я приехал сюда. Когда мне показали базу "Левого Берега", я был очень приятно удивлен. Клуб развивается, здесь есть все условия для прогресса.
Я поиграл на многих позициях, поэтому буду стараться принести максимальную пользу команде, в каком бы амплуа меня бы не использовали. Тренер очень хорошо подбирает футболистов, поэтому с такой базой и таким подбором игроков, считаю, вполне реально выполнять высокие задачи", - рассказал Мысык.
Напомним, осеннюю часть Первой лиги "Левый берег" завершил на 2-м месте группы В
Популярное сейчас
- "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
- Мбаппе все-таки покидает ПСЖ. Рекорды побиты, Франция покорена, но оба остались разочарованными
- Странности со списком сборной Украины, феерия Арсенала без Зинченко, КДК-шная победа Шахтера. Главные новости за 4 марта
- Маркевич: Я уже определился с составом на вторую часть сезона
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО