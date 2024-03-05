Экс-хавбек Руха объяснил, почему решил перейти в Левый берег

Новичок "Левого берега" Марьян Мысык в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру в Донецке, поделился воспоминаниями о поездке в Лондон на матч Лиги Европы и повышение в УПЛ вместе с "Рухом", а также первыми впечатлениями от пребывания в киевском клубе.

"Мне позвонил Виталий Николаевич [Первак], впоследствии я приехал сюда. Когда мне показали базу "Левого Берега", я был очень приятно удивлен. Клуб развивается, здесь есть все условия для прогресса.

Я поиграл на многих позициях, поэтому буду стараться принести максимальную пользу команде, в каком бы амплуа меня бы не использовали. Тренер очень хорошо подбирает футболистов, поэтому с такой базой и таким подбором игроков, считаю, вполне реально выполнять высокие задачи", - рассказал Мысык.