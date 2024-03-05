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Маркевич: Обычно, когда все очень хорошо на сборах, то в сезоне плохо
Карпаты продолжают готовится к возобновлению сезона
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "
"Обычно, когда все очень хорошо на тренировочных сборах, то в сезоне плохо.
У нас были серьезные нагрузки. Сейчас у нас практически нет травмированных игроков. Уже вернулись на поле и Евгений Подлепенец, и Ян Костенко. Первый сбор в Ужгороде пропустили. Есть свои нюансы, но сборы хорошие, погода позволяет нам работать. Учитывая время года, поля в хорошем состоянии. Мы перешли с искусственного газона на натуральное поле.
Будем изучать наших соперников весной. В частности, начнем с "Полтавы", ведь играем первый матч против нее. Главное – думать о своей игре, чтобы мы действовали уверенно, так как в последних поединках первого круга. В этом аспекте мы сейчас и работаем", – сказал Маркевич.
Напомним, первый этап розыгрыша Первой лиги Украины "Карпаты" закончили на первом месте в группе A, набрав 45 баллов.
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