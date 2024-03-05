Маркевич: Обычно, когда все очень хорошо на сборах, то в сезоне плохо

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич рассказал о том, как команда готовится к возобновлению сезона в Первой лиге.

"Обычно, когда все очень хорошо на тренировочных сборах, то в сезоне плохо.

У нас были серьезные нагрузки. Сейчас у нас практически нет травмированных игроков. Уже вернулись на поле и Евгений Подлепенец, и Ян Костенко. Первый сбор в Ужгороде пропустили. Есть свои нюансы, но сборы хорошие, погода позволяет нам работать. Учитывая время года, поля в хорошем состоянии. Мы перешли с искусственного газона на натуральное поле.

Будем изучать наших соперников весной. В частности, начнем с "Полтавы", ведь играем первый матч против нее. Главное – думать о своей игре, чтобы мы действовали уверенно, так как в последних поединках первого круга. В этом аспекте мы сейчас и работаем", – сказал Маркевич.