  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья

Первая лига

Львовяне усилились еще одним футболистов

Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" официально объявили о подписании нападающего Ариэльсона. Клубы заключили арендное соглашение, которое будет действовать до конца сезона.

Бразилец будет играть за "львов" с 99-м номером на спине.

Ариэльсон начинал карьеру в "Аваи" из родного штата Рондония. Впоследствии он попал в структуру "Крузейро", в составе которого выступал на юношеском и молодежном уровне. В мае прошлого года 18-летний Ариэльсон был в заявке на матч "Крузейро" в бразильской Серии А.

Первую часть текущего сезона он провел в аренде в "Полесье". В УПЛ бразилец провел 13 поединков, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

"Я очень рад и мотивирован новым вызовом в карьере. В "Карпатах" мне все нравится. К тому же рядом есть Игор Невес, который ежедневно мне помогает. С украинским футболом я уже знаком, поэтому не нуждаюсь в дополнительном времени на адаптацию и с нетерпением жду дебюта в новой команде.

Будет интересно попробовать себя в "Карпатах" - хочу проявить себя как можно лучше", - сказал Ариэльсон.

Читайте такжеЛегионер и горняк. Карпаты объявили о подписании двух новичков

По теме
yellow-arrow
Мощное усиление Карпат. Таблица трансферов клубов Первой лиги
yellow-arrow
Легионер и горняк. Карпаты объявили о подписании двух новичков
yellow-arrow
Тренер Металлиста: Может, МЮ и следит за Дигтярем, но я об этом не знаю
Крузейро (Белу-Оризонти) Карпаты (Львов) Ариэльсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости