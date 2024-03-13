Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья
Львовяне усилились еще одним футболистов
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" официально объявили о подписании нападающего Ариэльсона. Клубы заключили арендное соглашение, которое будет действовать до конца сезона.
Бразилец будет играть за "львов" с 99-м номером на спине.
Ариэльсон начинал карьеру в "Аваи" из родного штата Рондония. Впоследствии он попал в структуру "Крузейро", в составе которого выступал на юношеском и молодежном уровне. В мае прошлого года 18-летний Ариэльсон был в заявке на матч "Крузейро" в бразильской Серии А.
Первую часть текущего сезона он провел в аренде в "Полесье". В УПЛ бразилец провел 13 поединков, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
"Я очень рад и мотивирован новым вызовом в карьере. В "Карпатах" мне все нравится. К тому же рядом есть Игор Невес, который ежедневно мне помогает. С украинским футболом я уже знаком, поэтому не нуждаюсь в дополнительном времени на адаптацию и с нетерпением жду дебюта в новой команде.
Будет интересно попробовать себя в "Карпатах" - хочу проявить себя как можно лучше", - сказал Ариэльсон.
Читайте такжеЛегионер и горняк. Карпаты объявили о подписании двух новичков
Популярное сейчас
- Барса и Арсенал вышли в четвертьфинал ЛЧ, Динамо и Шахтер победили в УПЛ. Главные новости за 12 марта
- Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча
- Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
- Карпаты арендуют 20-летнего хавбека Шахтера
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО