Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья

"Карпаты" официально объявили о подписании нападающего Ариэльсона. Клубы заключили арендное соглашение, которое будет действовать до конца сезона.

Бразилец будет играть за "львов" с 99-м номером на спине.

Ариэльсон начинал карьеру в "Аваи" из родного штата Рондония. Впоследствии он попал в структуру "Крузейро", в составе которого выступал на юношеском и молодежном уровне. В мае прошлого года 18-летний Ариэльсон был в заявке на матч "Крузейро" в бразильской Серии А.

Первую часть текущего сезона он провел в аренде в "Полесье". В УПЛ бразилец провел 13 поединков, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

"Я очень рад и мотивирован новым вызовом в карьере. В "Карпатах" мне все нравится. К тому же рядом есть Игор Невес, который ежедневно мне помогает. С украинским футболом я уже знаком, поэтому не нуждаюсь в дополнительном времени на адаптацию и с нетерпением жду дебюта в новой команде. Будет интересно попробовать себя в "Карпатах" - хочу проявить себя как можно лучше", - сказал Ариэльсон.

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