  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нигерийский форвард вернулся в Ингулец. За два года он поиграл в Кувейте, ДР Конго, Египте и Вьетнаме
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нигерийский форвард вернулся в Ингулец. За два года он поиграл в Кувейте, ДР Конго, Египте и Вьетнаме

Первая лига
Обновлено

Майкл Стефен Гопей вернулся в Украину

Нигерийский форвард вернулся в Ингулец. За два года он поиграл в Кувейте, ДР Конго, Египте и Вьетнаме

Фото: Ингулец

Новина українською

Перволиговский "Ингулец" объявил о возвращении в команду нигерийского форварда Майкла Стефена Гопея.

Клуб из Петрово подписал игрока летом 2021 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Стефен покинул Украину и играл в аренде в чемпионатах Кувейта, ДР Конго, Египта и Вьетнама.

Последним клубом нападающего был вьетнамский "Хонглинь", за который он в 10 матчах забил 3 гола в 10 матчах. В составе "Ингульца" 24-летний Стефен имеет 2 мяча в 17 встречах.

"Ингулец" находится на 2-й позиции в Первой лиге в группе за чемпионство. Чемпионат возобновится 23 марта.

По теме
yellow-arrow
Карпаты объявили о подписании экс-легионера Полесья
yellow-arrow
Мощное усиление Карпат. Таблица трансферов клубов Первой лиги
yellow-arrow
Легионер и горняк. Карпаты объявили о подписании двух новичков
Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТГ-канал Ингульца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости