Нигерийский форвард вернулся в Ингулец. За два года он поиграл в Кувейте, ДР Конго, Египте и Вьетнаме

Перволиговский " Ингулец " объявил о возвращении в команду нигерийского форварда Майкла Стефена Гопея.

Клуб из Петрово подписал игрока летом 2021 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Стефен покинул Украину и играл в аренде в чемпионатах Кувейта, ДР Конго, Египта и Вьетнама.

Последним клубом нападающего был вьетнамский "Хонглинь", за который он в 10 матчах забил 3 гола в 10 матчах. В составе "Ингульца" 24-летний Стефен имеет 2 мяча в 17 встречах.

"Ингулец" находится на 2-й позиции в Первой лиге в группе за чемпионство. Чемпионат возобновится 23 марта.