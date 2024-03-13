Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нигерийский форвард вернулся в Ингулец. За два года он поиграл в Кувейте, ДР Конго, Египте и Вьетнаме
Майкл Стефен Гопей вернулся в Украину
Фото: Ингулец
Перволиговский "
Клуб из Петрово подписал игрока летом 2021 года, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Стефен покинул Украину и играл в аренде в чемпионатах Кувейта, ДР Конго, Египта и Вьетнама.
Последним клубом нападающего был вьетнамский "Хонглинь", за который он в 10 матчах забил 3 гола в 10 матчах. В составе "Ингульца" 24-летний Стефен имеет 2 мяча в 17 встречах.
"Ингулец" находится на 2-й позиции в Первой лиге в группе за чемпионство. Чемпионат возобновится 23 марта.
Популярное сейчас
- Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
- Ла Масии снова нету равных. Новые лидеры каталонцев — школьники, играющие, словно взрослые
- Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
- Воспитанник Динамо может перейти в Подолье
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО