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Директор Металлурга: Задание на весеннюю часть сезона - играть и конечно, остаться в Первой лиге
Металлург будет играть в весенней части сезона
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
Директор
– Каково состояние команды "Металлурга" в преддверии весенней части сезона?
– Команда готовится к весенней части сезона. Едем в Умань на первый домашний матч (против "Хуста" – прим.).
– С финансовой точки зрения, насколько я понимаю, бюджетное финансирование сократилось. Можете ли озвучить, какой сейчас бюджет клуба?
– У нас пока бюджет тот, который и был заложен. Из бюджета города выделено примерно 48 млн. Но что будет дальше, на сегодняшний день не могу сказать, потому что это зависит от решения депутатов городского совета.
– Эти проблемы с финансированием, о которых сообщал клуб, тогда от чего зависят?
– От решения депутатов.
– Какие у клуба задачи на весеннюю часть сезона?
– Играть в весенней части сезона. Конечно, остаться в первой лиге.
– Долгосрочные планы на следующий сезон строите?
– К сожалению, нет возможности планировать долгосрочно. Как говорят в велоспорте, промежуточный финиш – 30:06. А дальше будем смотреть.
– Искал ли клуб, возможно, внешнее дополнительное финансирование инвестора?
– Осенью проводили несколько переговоров, но уже весной, к сожалению, не было никаких предложений по этому поводу.
– Процесс поиска инвестора будете продолжать?
– Конечно.
– Первый домашний матч вы будете проводить в Умани. Вы также говорили, что планировали получить разрешение на проведение матчей в Запорожье. На каком этапе этот процесс?
– Ведется работа над этим.
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