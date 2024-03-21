Директор Металлурга: Задание на весеннюю часть сезона - играть и конечно, остаться в Первой лиге

Директор запорожского "Металлурга" Юрий Зенкин рассказал о планах клуба на будущее.

– Каково состояние команды "Металлурга" в преддверии весенней части сезона?

– Команда готовится к весенней части сезона. Едем в Умань на первый домашний матч (против "Хуста" – прим.).

– С финансовой точки зрения, насколько я понимаю, бюджетное финансирование сократилось. Можете ли озвучить, какой сейчас бюджет клуба?

– У нас пока бюджет тот, который и был заложен. Из бюджета города выделено примерно 48 млн. Но что будет дальше, на сегодняшний день не могу сказать, потому что это зависит от решения депутатов городского совета.

– Эти проблемы с финансированием, о которых сообщал клуб, тогда от чего зависят?

– От решения депутатов.

– Какие у клуба задачи на весеннюю часть сезона?

– Играть в весенней части сезона. Конечно, остаться в первой лиге.

– Долгосрочные планы на следующий сезон строите?

– К сожалению, нет возможности планировать долгосрочно. Как говорят в велоспорте, промежуточный финиш – 30:06. А дальше будем смотреть.

– Искал ли клуб, возможно, внешнее дополнительное финансирование инвестора?

– Осенью проводили несколько переговоров, но уже весной, к сожалению, не было никаких предложений по этому поводу.

– Процесс поиска инвестора будете продолжать?

– Конечно.

– Первый домашний матч вы будете проводить в Умани. Вы также говорили, что планировали получить разрешение на проведение матчей в Запорожье. На каком этапе этот процесс?

– Ведется работа над этим.