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Металург - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Хуст
"Металлур" возглавляет эту группу, но зимой команду покинули лидеры, а недавно и главный тренер Владимир Микитин. Проигрышная серия подопечных Владимира Цыткина в Первой лиге длится 9 (!) игр, но сегодня хорошая возможность наконец-то прервать эту серию.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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