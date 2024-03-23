Металург - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлур" возглавляет эту группу, но зимой команду покинули лидеры, а недавно и главный тренер Владимир Микитин. Проигрышная серия подопечных Владимира Цыткина в Первой лиге длится 9 (!) игр, но сегодня хорошая возможность наконец-то прервать эту серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.