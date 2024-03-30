Полтава - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Пятая команда группы "Чемпионская" приедет в гости к восьмой. Соперников отделяют всего три зачетных пункта, поэтому в случае победы хозяева могут догнать подопечных Нагорняка. А "Эпицентр" если наберет три зачетных пункта, то сможет подняться на четвертое место. Очень важный матч для обеих команд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.