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Полтава - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Пятая команда группы "Чемпионская" приедет в гости к восьмой. Соперников отделяют всего три зачетных пункта, поэтому в случае победы хозяева могут догнать подопечных Нагорняка. А "Эпицентр" если наберет три зачетных пункта, то сможет подняться на четвертое место. Очень важный матч для обеих команд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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