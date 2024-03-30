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Нива - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Нива - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

В случае победы тернопольский коллектив может даже подняться на первое место, поэтому мотивации им будет хватать. После поражения над "Буковиной" команда из Вышгорода опустилась на последнее место. Если подопечные Головка продолжат проигрывать, шансов остаться в Первой лиге у них не будет.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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