Нива - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В случае победы тернопольский коллектив может даже подняться на первое место, поэтому мотивации им будет хватать. После поражения над "Буковиной" команда из Вышгорода опустилась на последнее место. Если подопечные Головка продолжат проигрывать, шансов остаться в Первой лиге у них не будет.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.