Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
В случае победы тернопольский коллектив может даже подняться на первое место, поэтому мотивации им будет хватать. После поражения над "Буковиной" команда из Вышгорода опустилась на последнее место. Если подопечные Головка продолжат проигрывать, шансов остаться в Первой лиге у них не будет.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- Доход семьи Зеленского вырос втрое - президент обнародовал декларацию за прошлый год
- Сборная Украины - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту стартового состава в отборочных матчах
- 9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн