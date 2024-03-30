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Второй тур завершится в Ужгороде. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Последняя игра тура
Фото: МФК Металург
Во втором туре весенней части сезона в Первой лиге осталось сыграть всего один матч. В Ужгороде на стадионе "Авангард" харьковский "Металлист" примет запорожский "Металлург".
Первая лига. Группа "Выбывание". Второй тур
"Металлист" - "Металлург"
31.03.2024. 12:30. "Авангард". Ужгород
Запорожцы начинали весеннюю часть сезона лидерами, но постепенно начинают терять свои позиции. "Металлург" уже второй и думаем, что скоро выпадет из топ-4. Команда буквально распадается на глазах. Молодым игрокам не хватает опыта и класса, чтобы играть на таком уровне. В прошлом туре подопечные Гая уступили "Хусту" – 1:4. В первом тайме запорожцы держались, но после перерыва посыпались. Кажется, что главная задача для "Металлурга" – просто доиграть этот сезон.
"Металлист" неделю назад сыграл вничью с "Кремнем". Беспроигрышная серия "Металлиста" в Первой лиге длится 4 игры: 2 победы и 2 ничьи. Если подопечные Анищенко не переиграют разобранного соперника, то им нечего делать в следующем сезоне в Первой лиге. Харьковчане всего на два очка оторвались от последнего места, потому они не имеют права терять очки.
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