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Первая лига. Ингулец – Кудровка-Нива 0:0. Не играли, а мучились

Первая лига

Последняя игра тура в группе "Чемпионская"

Первая лига. Ингулец – Кудровка-Нива 0:0. Не играли, а мучились

Фото: ФК Інгулець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень непростое испытание ожидало "Кудровку-Нива", которая приехала в гости к "Ингульцу". Роман Локтионов не мог рассчитывать на Матвеева и Мамросенко. К тому же, поражение 1:5 в прошлом туре не прибавляло положительных эмоций.

Ожидалось, что уже в первом тайме хозяева смогут подтвердить свой статус фаворитов противостояния. Однако, петровцы снова разочаровали своей игрой. С позиционным футболом существенные проблемы у подопечных Лупашко. Следует отдать должное гостям, которые максимально внимательно играли в защите и при первой возможности выбегали в атаку. На гол до перерыва соперники не наиграли. Хочется несколько слов сказать об ужасной трансляции матча. Здесь тоже очень много вопросов к футбольному клубу "Ингулец". Неужели нельзя найти финансы и организовать качественную картинку? Или все средства пошли на новую посевную кампанию?

В начале второго тайма гораздо смелее начали играть гости, увидевшие, что у такого "Ингульца" можно выигрывать. Футболисты петровского клуба не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. Подопечные Лупашко стремиться вернуться в УПЛ, но что им там делать с такой игрой? Много сумбура, "стерильного" контроля мяча и мало конструктива. В конце встречи хозяева прибавили в активности, но вырвать победу не смогли.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Второй тур

"Ингулец" - "Кудровка-Нива" 0:0

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Гаджук, Пятов, Панасенко, Козак, Богунов, Квасов

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Климов - Мисюра, Сердюк, Гагун, Ткаченко, Чепурненко, Гулько, Рогозинский, Нехтий, Коркишко, Тыменко

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