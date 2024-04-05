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Прикарпатье - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Левый берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Киевляне в весенней части сезон очков не теряли, а вот коллектив из Ивано-Франковска никак не может победить. "Прикарпатье" пока остается на последнем месте в группе и есть все шансы, что и после этого тура они будут на дне. "Левый берег" впечатляет игрой в нападении - восемь голов за два матча.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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