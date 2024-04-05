Прикарпатье - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевляне в весенней части сезон очков не теряли, а вот коллектив из Ивано-Франковска никак не может победить. "Прикарпатье" пока остается на последнем месте в группе и есть все шансы, что и после этого тура они будут на дне. "Левый берег" впечатляет игрой в нападении - восемь голов за два матча.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.