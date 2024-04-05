Интригующее противостояние во Львове, непростой выезд для Ингульца. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют ряд матчей третьего тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Обращаем внимание на игру во Львове, где "Карпаты" будут принимать "Мариуполь".

Группа "Чемпионская"

"Карпаты" - "Мариуполь"

06.04.2024. 12:00. "Украина". Львов

Подопечные Маркевича третий матч будут играть дома. "Карпаты" весной очков не теряли, но к игре команды очень много вопросов. Главные фавориты сезона не должны замечать своих оппонентов, а они мучаются. Новички никак не усилили игру львовского коллектива. Безусловно, проходить массированную оборону соперников всегда непросто, но "львы" должны это делать. Если львовяне не добьются прогресса в заключительной трети поля, то скоро победная серия завершится. Среди положительного стоит отметить возвращение в состав Бабогло, который добавил игре команды уверенности и солидности в защите.

Приазовцы в 2024 году тоже не впечатляют. Беспроигрышная серия подопечные Красноперова продолжается уже пять игр, но если они хотят побороться за топ-4, то стоит существенно добавлять в конструктиве. Пока мариупольцы играют явно ниже своих возможностей. "Карпаты" содержат две победные серии: общую и домашнюю, которые продолжаются по 5 игр. Может быть, в субботу они прервутся? Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не поможет Ян Костенко.

"Агробизнес" - "Ингулец"

06.04.2024. 13:00. "Юность". Волочиск

По "Агробизнесу" в прошлом туре "Левый берег" проехался катком и не оставил никаких шансов на положительный результат. Слишком критиковать подопечных Чижевского не стоит, ведь соперник сыграл почти идеально. После этого поражения "Агробизнес" опустился на восьмое место, но до топ-3 расстояние всего в три зачетных пункта. Кадровый потенциал пока не позволяет коллективу из Волочиска конкурировать с претендентами на повышение в классе, но "Агробизнесу" нечего терять. "Ингулец" на старте весенней части сезона разочаровывает. Подопечные Лупашка едва вырвали победу у "Прикарпатья", а в воскресенье потеряли очки с "Кудровкой-Нивой". Это рано или поздно должно было произойти, ведь у петровцев очень много проблем в атаке. Ожидать легкой прогулки в Волочиске "Ингульцу" не стоит. Не удивимся, если у Ингульца также возникнут существенные проблемы и в этом туре.

"Кудровка-Нива" - "Полтава"

06.04.2024. 14:00. "Юбилейный". Буча

Встреча предпоследней и седьмой команд группы. В случае победы подопечные Локтионова смогут обойти конкурента в таблице. За игру против "Ингульца" в прошлом туре стоит похвалить футболистов "Кудровки-Нивы". Они смогли собраться от разгромного поражения в первом туре и отобрали очки у одного из главных фаворитов сезона. Коллектив Романа Локтионова надежно сыграл в защите и заслуженно не проиграл. Безусловно, на победу "Кудровка-Нива" не наиграла, потому что с атакой пока очень много проблем. Новички постепенно адаптируются в новом коллективе. Прервалась победная домашняя клубная рекордная серия "Полтавы" в Первой лиге, которая длилась 3 игры. Вместе с тем, на своем поле подопечные Владимира Сысенко не теряют очков в чемпионате на протяжении четырех игр. У полтавчан есть все шансы уже в эту субботу впервые в 2024 году выиграть.

Группа "Выбывание"

"Диназ" - "Подолье"

06.04.2024. 12:00. Демидов. "Диназ"

Подопечные Александра Головко в прошлом туре одержали сверхважную победу в Тернополе – 4:1. Немногие ожидали такого результата от "Диназа", но вышгородцы приятно удивили. Прервалась безвыигрышная гостевая клубная рекордная серия "Диназа" в Первой лиге, которая длилась 9 игр: 2 ничьих и 7 поражений. Три очка позволили команде подняться на восьмое место, но успокаиваться еще рано, ведь очень большая плотность в турнирной таблице. "Подолье" в волевом стиле обыграло "Кремень" - 3:1. Подопечные Костышина доминировали во второй половине встречи и победили. Эта победа позволила хмельницкому коллективу возвратиться на третье место. Нас ожидает очень конкурентное противостояние.

"Горняк-Спорт" - "Металлист"

06.04.2024. 13:30. "Юность". Горишние Плавни

Что произошло с "Горняком-Спорт" во второй половине встречи против "Хуста"? Сложно ответить на этот вопрос, ведь подопечные Куценко выигрывали 2:0, но в итоге уступили 2:4. Два поражения подряд поставили под вопрос сохранение прописки в Первой лиге. Если команда продолжит в том же духе, так можно и на последнее место опуститься. "Металлист" наконец-то победил на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Подопечные Анищенко сделали то, что и должны были сделать - разгромили разобранный "Металлург". Двадцатый тренерский матч для Анищенко стал успешным. Особо стоит отметить вторую половину встречи, когда харьковчане полностью доминировали. Гостей можно считать фаворитами игры, но уже должен проснуться "Горняк-Спорт". Бескомпромиссный футбол в Горишних Плавнях гарантирован.