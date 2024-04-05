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Первая лига. Чернигов – Хуст 0:2. Третья подряд победа
Стартовая игра тура
Фото: ФК Хуст
В Чернигове состоялась встреча последней и шестой команд группы "Выбывание". Только победа могла позволить хозяевам подняться со дна турнирной таблицы. Победная клубная рекордная серия "Хуста" в Первой лиге длилась две игры, поэтому именно подопечные Цыткина считались фаворитами этого противостояния.
Тренерский штаб гостей снова оставил в запасе главного героя прошлого тура Владислава Чабана. Напомним, что новичок "Хуста" уже успел забить четыре гола, причем оба матча он начинал со скамейки запасных.
В первой половине встречи команды не порадовали забитыми мячами. Было много борьбы, ошибок в простых ситуациях. С конструктивом в заключительной трети поля у обеих команд ощущались проблемы. Особенно это касается "Хуста", ведь от этого коллектива все же ожидали большего.
В начале второй половины встречи гости вышли вперед. Чабан подал, а Шевчук головой пробил в угол – 0:1. Снова сработала замена Владимира Цыткина. По счету футболисты "Хуста" играли достаточно уверенно, а вот "северяне" откровенно разочаровывали. На 82-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Удар Шевчука парировал Герасименко, но первым на добивании оказался Гарнага – 0:2. В итоге, третья подряд победа "Хуста".
Первая лига. Группа "Выбывание". Третий тур
"Чернигов" - "Хуст" 0:2
Голы: Шевчук (57), Гарнага (82)
Удаление: Хондак (89)
"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко - Шумило, Галстян, Хондак, Осипенко, Бибик, Мироненко, Койдан, Ментей, Безгубченко, Федосов
"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Павлыч, Сираш, Червинский, Приходько, Шевчук, Новиков, Колчин, Станкович, Курилец, Борисенко
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