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Первая лига. Кудровка-Нива – Полтава 2:2. Матч с противоречивыми пенальти

Первая лига

Интригующее противостояние в Буче

Первая лига. Кудровка-Нива – Полтава 2:2. Матч с противоречивыми пенальти

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В хорошем настроении "Кудровка-Нива" подходила к этому туру, ведь неделю назад подопечным Локтионову удалось отобрать два очка у "Ингульца". В случае победы подопечные Сысенко могли подняться даже на четвертое место. Именно полтавчане считались фаворитами противостояния, ведь коллектив из Бузовой дома не набирал очки в течение четырех игр.

Игра для гостей началась очень успешно. Одарюк подал с углового, а Марусич головой пробил в угол – 0:1. Однако во второй половине встречи все перевернулось с ног на голову. Сначала Нектий упал в штрафной и арбитр назначился одиннадцатиметровый. На повторе показалось, что нарушения правил не было в этом эпизоде. Пенальти уверенно реализовал Тыменко – 1:1. Буквально в следующей атаке Рогозинский из-за пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 2:1. Фортуна улыбается смелым.

Полтавчане пытались отыграться, но сегодня у них были существенные проблемы с игрой в заключительной трети поля. Тем не менее, на 89-й минуте удача улыбнулась и гостям. За фол против Одарюка арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота "Кудровки-Нивы". Оба пенальти очень противоречивы. Одиннадцатиметровый реализовал Щербак – 2:2. В итоге матч завершился результативной ничьей.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Третий тур

"Кудровка-Нива" - "Полтава" 2:2

Голы: Тыменко (53, пен), Рогозинский (55) - Марусич (8), Щербак (89, пен)

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Климов - Мамросенко, Сердюк, Мисюра, Гагун, Рогозинский, Гулько, Нехтий, Чепурненко, Коркишко, Тыменко

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Коцюмака, Опанасенко, Ходуля. Бужин, Даниленко, Копытов, Перебора, Щербак, Одарюк, Марусич.

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