Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Горняк-Спорт – Металлист 0:0. Бенефис Шухмана
Вязкий футбол в Горишних Плавнях
Фото: Гірник-Спорт
Победа в прошлом туре позволила харьковчанам подняться в таблице. Сейчас "Металлист" занимает шестое место, но в случае победы подопечные Анищенко могли обойти "Хуст". Коллектив из Горишних Плавней разочаровывает собственных болельщиков весной. Подопечные Куценко в 2024 году очки еще не набирали и могут опуститься в зону прямого вылета.
Первый тайм завершился без голов, хотя гости должны были открывать счёт. Евгений Рязанцев дважды с выгодной позиции не смог переиграть Богдана Шухмана. Блестяще сыграл голкипер "Горняка-Спорт". У хозяев запомнился удар со штрафного в исполнении Черткоева, но свою команду спас Рыбак.
После перерыва было много прагматизма, но без момента. Харьковчане играли первым номером, но у них ничего не получалось. В конце встречи гости активизировались, но опять же блестяще играл Шухман, парировавший удары Рязанцева. в итоге, нулевая ничья.
Первая лига. Группа "Выбывание". Третий тур
"Горняк-Спорт" - "Металлист" 0:0
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман – Черныш, Мороз, Чибуэзе, Шептицкий, Одог, Дмитриев, Гора, Тузенко, Черткоев, Студенко
"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Багачанский, Бусько, Гомес, Дигтярь, Исаенко, П. Луцив, Пидручный, Порох, Рязанцев, Синчук
Популярное сейчас
- Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон
- От дяди Надаля до беженца из Косово: пять лиц сенсационного финалиста Кубка короля-2024
- Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля
- Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО