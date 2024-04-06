Первая лига. Горняк-Спорт – Металлист 0:0. Бенефис Шухмана

Победа в прошлом туре позволила харьковчанам подняться в таблице. Сейчас "Металлист" занимает шестое место, но в случае победы подопечные Анищенко могли обойти "Хуст". Коллектив из Горишних Плавней разочаровывает собственных болельщиков весной. Подопечные Куценко в 2024 году очки еще не набирали и могут опуститься в зону прямого вылета.

Первый тайм завершился без голов, хотя гости должны были открывать счёт. Евгений Рязанцев дважды с выгодной позиции не смог переиграть Богдана Шухмана. Блестяще сыграл голкипер "Горняка-Спорт". У хозяев запомнился удар со штрафного в исполнении Черткоева, но свою команду спас Рыбак.

После перерыва было много прагматизма, но без момента. Харьковчане играли первым номером, но у них ничего не получалось. В конце встречи гости активизировались, но опять же блестяще играл Шухман, парировавший удары Рязанцева. в итоге, нулевая ничья.

Первая лига. Группа "Выбывание". Третий тур

"Горняк-Спорт" - "Металлист" 0:0

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман – Черныш, Мороз, Чибуэзе, Шептицкий, Одог, Дмитриев, Гора, Тузенко, Черткоев, Студенко

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Багачанский, Бусько, Гомес, Дигтярь, Исаенко, П. Луцив, Пидручный, Порох, Рязанцев, Синчук