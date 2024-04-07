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Эпицентр - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
В последнем матче чемпионской группы четвертая команда будет принимать восьмую. В случае победы "Виктория" сможет даже обойти конкурента. Однако, пока весной подопечные Бессмертного не впечатляют. Сможет ли наименее результативная команда группы набрать три очка?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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