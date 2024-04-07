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Эпицентр - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

В последнем матче чемпионской группы четвертая команда будет принимать восьмую. В случае победы "Виктория" сможет даже обойти конкурента. Однако, пока весной подопечные Бессмертного не впечатляют. Сможет ли наименее результативная команда группы набрать три очка?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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