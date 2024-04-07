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Металург - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металург - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Запорожцы пока занимают третье место, но постепенно подопечные Гая будут продолжать опускаться вниз в таблице. "Металлург" свои обе игры проиграл, но и "Нива" в прошлом туре разочаровала. Коллектив Стахива постарается реабилитироваться за разгромное поражение от "Диназа" (1:4). Победа позволит гостям подняться сразу на второе место.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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