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Металург - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металург - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металург - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Запорожцы пока занимают третье место, но постепенно подопечные Гая будут продолжать опускаться вниз в таблице. "Металлург" свои обе игры проиграл, но и "Нива" в прошлом туре разочаровала. Коллектив Стахива постарается реабилитироваться за разгромное поражение от "Диназа" (1:4). Победа позволит гостям подняться сразу на второе место.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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