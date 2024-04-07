Первая лига. Эпицентр – Виктория 3:1. Подопечные Нагорняка отрываются от конкурентов

Для соперников это дебютное очное противостояние в Первой лиге. Перед этим туром сумчане отставали от "Эпицентра" всего на два очка, поэтому победа могла позволить им подняться сразу на четвертое место. Достичь этого результата было непросто, ведь подопечные Нагорняка не проигрывали одиннадцать игр подряд: 5 побед и 6 ничьих.

Хозяева прогнозируемо активно начали игру, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Гости были более эффективными в атаке. Чеглов из пределов штрафной пробил в дальний угол – 0:1. В середине тайма опасно со штрафного пробивал нападающий "Эпицентра" Кравчук, но его удар парировал Шелихов. На 37-й минуте подопечные Нагорняка добились своего. Владислав Мороз из пределов штрафной пробил в верхний угол – 1:1. Шикарный гол защитника "Эпицентра". Интересный первый тайм завершился вничью, хотя больше понравились хозяева поля.

Начало второго тайма стало успешным для коллектива Нагорняка. Липовуз отважился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом залетел в ворота – 2:1. После гола хозяева продолжали создавать моменты и только благодаря Шелихову интрига в матче оставалась. Однако на 57-й минуте все вопросы о победителе все же были сняты. После передачи Беженара отличился Кравчук.

По счету хозяева играли уверенно и заслуженно победили. Таким образом, "Эпицентр" уже на три очка отрывается от пятого места.

Первая лига. Чемпионская группа. Третий тур

"Эпицентр" - "Виктория" 3:1

Голы: Мороз (37), Липовуз (46), Кравчук (57) - Чеглов (17)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Григоращук, Мороз, С. Крыстин, Жмуйда, Липовуз, Алибеков, Беженар, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов – Корохов, Сасовский, Кравчук, Ульянов, Лебеденко, Долинский, Шарай, Шаврин, Чеглов, Ныч