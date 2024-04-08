Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Первой лиге не менее 5 команд претендует на плей-офф в УПЛ
Желающих пробиться в элиту хватает
Первая тройка соревнования значительно оторвалась от соперников. Именно они разыграют между собой медали и две прямые путевки в Премьер-лигу, хотя "Карпаты" практически зацементировали за собой первое место.
Сегодня "Эпицентр" обыграл "Викторию" (3:1) и закрепился на 4-й позиции. Но впереди матч с "Ингульцом", поэтому есть большая вероятность потери очков. В то же время все конкуренты будут играть между собой.
Даже "Прикарпатье", которое занимает 10-е место (27 баллов), не стоит исключать из борьбы. Ивано-Франковская команда уже весной сыграла против двух лидеров, поэтому большинство ключевых поединков еще впереди.
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