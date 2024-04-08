В Первой лиге не менее 5 команд претендует на плей-офф в УПЛ

Первая тройка соревнования значительно оторвалась от соперников. Именно они разыграют между собой медали и две прямые путевки в Премьер-лигу, хотя "Карпаты" практически зацементировали за собой первое место.

Сегодня "Эпицентр" обыграл "Викторию" (3:1) и закрепился на 4-й позиции. Но впереди матч с "Ингульцом", поэтому есть большая вероятность потери очков. В то же время все конкуренты будут играть между собой.

Даже "Прикарпатье", которое занимает 10-е место (27 баллов), не стоит исключать из борьбы. Ивано-Франковская команда уже весной сыграла против двух лидеров, поэтому большинство ключевых поединков еще впереди.