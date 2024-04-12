Интригующее противостояние в Петровом, непростой выезд для Горняка-Спорт. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют сразу пять матчей четвертого тура весенней части сезона в Первой лиге. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить сенсации.

Группа "Чемпионская"

"Ингулец" - "Эпицентр"

13.04.2024. 12:30. "Ингулец". Петрово

Петровцы находятся в кризисном состоянии. "Ингулец" не может выиграть и даже забить два тура подряд. Такие результаты не могли не отразиться на турнирном положении команды. Владислав Лупашко говорит о стимулировании соперников, но, возможно, лучше обращать внимание на игру собственной команды? В нападении в "Ингульца" существенные проблемы и с такой игрой они не могут считаться фаворитами в игре с "Эпицентром". Коллектив Сергея Нагорняка не проигрывает Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 12-ти игр: 6 побед и 6 ничьих. Именно "Эпицентр" сейчас главный претендент на четвертое место. Ожидаем, что гости навязают борьбу и не удивимся, если "Ингулец" снова не выиграет. Отметим, что "Эпицентру" из-за дисквалификации не сможет помочь Станисла Крыстин.

"Виктория" - "Прикарпатье"

13.04.2024. 13:30. "Юбилейный". Сумы

Для сумчан это дебютный домашний матч в весенней части сезона. Пока подопечные Бессмертного набрали всего один зачетный пункт и такие результаты не могут радовать болельщиков коллектива, который зимой существенно усилился. Главная проблема "Виктории" – игра в атаке. В прошлом туре наконец-то прервалась безголевая серия команды, которая длилась 388 минут. Однако это не помогло набрать очки в Каменце-Подольском. "Прикарпатье" также не побеждает весной, но матч против "Левого берега" показал, что подопечные Рыпана прогрессируют. Ивано-франковцы смогли навязать борьбу грозному сопернику и могли даже отобрать очки. Пока молчит главный бомбардир Первой лиги Андрей Хома. Может, именно в субботу он наконец-то сможет забить?

Группа "Выбывание"

"Подолье" - "Металлург"

13.04.2024. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

"Подолье" весной еще не проигрывало: две ничьи и победа. Это довольно неплохой результат для коллектива, имевшего существенные финансовые проблемы зимой. Подопечные Костышина занимают третье место, но имеют все шансы сразиться за лидерство. "Подолье" может одержать 140 победу в Первой лиге. Безвыигрышная серия "Металлурга" в чемпионате длится семь игр: две ничьи и пять поражений. В прошлом туре было заметно, что постепенно молодые ребята начинают прогрессировать, но предстоит еще много работы. В атаке юным игрокам "Металлурга" не хватает хладнокровия и мастерства. Скорее всего, проигрышная серия запорожцев продолжится, но не ожидаем разгрома.

"Нива" - "Чернигов"

13.04.2024. 13:00. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

"Нива" неделю назад прогнозированно победила "Металлург", но легко подопечным Стахива не было. Моментов футболисты тернопольского клуба создали не так много, а вот на пропущенный гол они точно наиграли. Отметим дебютный гол среди профессионалов 20-летнего хавбека Дениса Довбецкого. Денис помог "Ниве" подняться на второе место. Также с наилучшей стороны проявил себя 20-летний Денис Голуб, который отдал и забил. Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится шесть игр: две ничьи и четыре поражения. Всего один зачетный пункт весной набрал "Чернигов" и сейчас команда занимает последнее место. В Тернополе они не имеют права проигрывать, но есть ли резервы у этой команды хотя бы для ничьей? К тому же из-за дисквалификации не смогут сыграть Кривобороденко, Ментей и Хондак, а это очень существенные потери.

"Буковина" - "Горняк-Спорт"

13.04.2024. 14:30. "Буковина". Черновцы

Лидер будет принимать седьмую команду группы. Буковинцы в прошлом туре оступились и не смогли на выезде переиграть "Кремень". Слишком мало создали в атаке подопечные Мельничука и потеряли очки. Таким образом, "Буковина" впервые весной лишилась очков и теперь борьба за первое место обострилась. "Горняк-Спорт" благодаря блестящей игре голкипера Шухмана смог не проиграть "Металлисту". Таким образом, подопечные Куценко прервали свою серию из двух поражений подряд, но к игре остается много вопросов. Должно произойти чудо, чтобы "Буковина" дома не выиграла. Ожидаем агрессивного футбола в исполнении хозяев.