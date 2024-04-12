Мариуполь - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Безвыигрышная серия "Кудровки-Нивы" длится 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения. Хозяева сегодня не имеют права терять очки, если они стремятся сразиться за топ-4. В случае победы "Мариуполь" сможет догнать "Эпицентр".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.