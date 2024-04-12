  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Мариуполь - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Мариуполь - Кудровка-Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Мариуполь - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Безвыигрышная серия "Кудровки-Нивы" длится 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения. Хозяева сегодня не имеют права терять очки, если они стремятся сразиться за топ-4. В случае победы "Мариуполь" сможет догнать "Эпицентр".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

По теме
yellow-arrow
Левый берег - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Полтава - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Защитник Левого Берега: Матч с Карпатами посвящаю своему дедушке, который был моим первым тренером
ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости