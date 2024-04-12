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Мариуполь - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Кудровка-Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФСК Маріуполь
Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Безвыигрышная серия "Кудровки-Нивы" длится 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения. Хозяева сегодня не имеют права терять очки, если они стремятся сразиться за топ-4. В случае победы "Мариуполь" сможет догнать "Эпицентр".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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