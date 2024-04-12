Первая лига. Левый берег – Карпаты 0:1. Шедевр Подлепенца

Встречались третья и первая команды чемпионской группы. Безусловно, это был самый ожидаемый матч в туре. "Карпаты" после домашней победы над "Мариуполем" продолжали уверенно лидировать. Киевляне весной очков еще не теряли и в случае победы могли подняться уже на второе место.

В начале встречи никто не хотел рисковать, ведь понимали цену ошибки. Была равная борьба достойных соперников. В середине первого тайма опасно со штрафного пробивал Сакив, но мяч пролетел мимо дальней девятки. Больше пытались играть с позиции силы гости, но киевляне достаточно качественно оборонялись. Подопечным Первака не удавалось качественно выходить из защиты в атаку. В переходной фазе ощущались значительные трудности. Первый тайм завершился без голов. Ожидали ли мы большего? Возможно, но цена ошибки была сверхвысокой и ответственность за результат заставляла соперников играть осторожно.

В начале второй половины встречи характер игры не изменился. Львовяне были активнее, но довести свои атаки до логического завершения не могли. На 56-й минуте забить помогло индивидуальное мастерство Подлепенца. Евгений из пределов штрафной пробил в верхний угол – 0:1. Шикарный и сверхважный гол.

Пропущенный гол заставил хозяев играть активнее, но сегодня с конструктивом у них были существенные проблемы. На 69-й минуте вынужден был покинуть поле Андрей Якымив, а для киевлян это существенная потеря. Подопечные Мирона Маркевича стремились собственным контролем мяча успокоить игру, и это удавалось.

На 74-й минуте шикарную возможность снять все вопросы о победителе имел Костенко, но он с нескольких метров пробил в перекладину. На 80-й минуте наконец-то пришлось вступать в игру Кожухарю, когда он парировал удар Сиднея. В итоге матч завершился минимальной победой "Карпат".

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Левый берег" - "Карпаты" 0:1

Голы: Подлепенец (56)

"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Астахов, Якымив, Слотюк, Дударенко, Спиваков, Дедух, М. Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Сакив, Бабогло, Мизюк, Полегенько, Клименко, Рябов, Костенко, Подлепенец, Чачуа, Невес