Первая лига. Подолье – Металлург 3:1. Очередное поражение запорожцев

Третья команда группы принимала четвертую. У соперников было одинаковое количество зачетных пунктов, но очевидными фаворитами считались хозяева поля. Проигрышная серия запорожцев до этого тура составляла четыре игры. "Подолье" в весенней части сезона еще не проигрывало и стремилось продолжить эту серию.

В качестве капитана "Подолье" на игру сегодня вывел опытный Симинин, ведь Цыбульник не мог играть из-за дисквалификации. Также из-за травмы не принял участие в этом противостоянии Даниил Боженар. В начале противостояния прогнозируемо играли первым номером хозяева, но стоит отметить прессинг игроков "Металлурга", который мешал комбинировать хмельницкому коллективу. Подопечные Виталия Костышина привезли гол сами себе. После ошибки Корешкова мяч оказался у 16-летнего Шейна, хладнокровно переигравшего Непогодова - 0:1. Поздравляем Ивана с дебютным голом.

На 22-й минуте мяч попал в руку Каралеху, но главный арбитр решил не ставить пенальти в ворота гостей. Однако уже в следующей атаке хозяева сравняли счет. Снежко элегантно забросил мяч в штрафную, а Кобзар расстрелял ворота - 1:1. Еще в первом тайме капитанская повязка перешла к Савчуку, ведь Симинин завершил игру из-за повреждения. В конце тайма футболисты "Подолья" даже вышли вперед. Корешков после сольного рейда мощно пробил в дальний угол – 2:1. Валентин блестяще реабилитировался за ошибку.

Во второй половине встречи спокойно по счету играли подопечные Костышина, но увеличить свое преимущество им никак не удавалось. Достичь своего хозяевам помог стандарт. Кулиш подал с углового, а Савчук головой переправил мяч в сетку – 3:1. Ошибся в этом эпизоде Лавута.

Победа позволила хмельницкому коллективу сравняться по очкам с лидером группы "Буковиной".

Первая лига. Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Подолье" - "Металлург" 3:1

Голы: Кобзар (23), Корешков (43), Савчук (65) - Шейн (17)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов – Симинин, Пасечник, Корешков, Снижко, Савчук, Гемега, Оробец, Кулиш, Кобзарь, Веремиенко

"Металлург" (стартовый состав): Лавута – Куралех, Ишимский, Костюченко, Страдс, Близнюк, Хуссин, Шейн, Юдин, Васильченко, Ковальский