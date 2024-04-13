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Первая лига. Нива Тернополь – Чернигов 0:0. Ничья в пользу конкурентов

Первая лига

Хозяева разочаровали своей игрой

Первая лига. Нива Тернополь – Чернигов 0:0. Ничья в пользу конкурентов

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Нива" в прошлом туре одержала гостевую победу над "Металлургом". Тернополяне занимают второе место в группе и в случае победы могли даже возглавить турнирную таблицу. "Чернигов" в прошлом туре на своем поле проиграл от "Хуста". Подопечные Чорного пока являются главными аутсайдерами. Отметим, что гостям сегодня не могли помочь Кривобороденко, Ментей и Хондак. Это очень существенные потери для "Чернигова".

К сожалению, в первой половине встречи зрители не увидели забитых мячей. Следует отдать должное гостям, которые играли достойно. А вот от хозяев поля ожидали все же большего. "Нива" на домашней арене должна играть более убедительно. В начале второй половины встречи шикарную возможность забить потерял Зинь, который с выгодной позиции не попал в ворота. Казалось, что после перерыва должен был гораздо активнее сыграть коллектив из Тернополя, но футбол был очень вязкий.

На 69-й минуте неудачно во время углового сыграли игроки "Чернигова", которые снова забыли о Зине. Однако Андрей с нескольких метров пробил выше ворот. С игры мало что получалось у хозяев, а вот после стандартов было опасно. "Нива" в конце матча играла с позиции силы, но моментов было немного.

В итоге игра так и завершилась без голов. "Нива" опускается на третье место.

Первая лига. Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Нива" - "Чернигов" 0:0

"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Мудрый, Зинь, Хруставка, Бэй, Давыдов, Волохатый, Козак, Дорошенко, Голуб, Ризнык

"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко - Шумило, Галстян, Осипенко, Зенченко, Бибик, Мироненко, Койдан, Безгубченко, Сахно, Федосов

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