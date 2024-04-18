Игра тура во Львове, непростой выезд для Полтавы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра двумя матчами стартует пятый тур весенней части сезона в Первой лиге. Безусловно, больше всего интереса вызывает игра во Львове, где встретятся главные претенденты на повышение в классе.

Первая лига. Группа "Чемпионская"

"Прикарпатье" - "Полтава"

19.04.2024. 12:00. "Рух". Ивано-Франковск

В прошлом туре завершилась безвыигрышная клубная рекордная серия "Полтавы" в Первой лиге, которая длилась четыре игры: три ничьих и поражение. Подопечные Сысенко проявили характер и благодаря двум голам после перерыва смогли в волевом стиле переиграть "Агробизнес". Эти три очка оставляют шансы для полтавчан побороться за четвертое место. С лучшей стороны проявил себя Богдан Шмигельский, постепенно начинающий возвращаться к своей лучшей форме. "Прикарпатье" также впервые в 2024 году выиграло. Подопечные Рыпана в непростом матче в Сумах праздновали минимальную победу. Три очка коллективу из Ивано-Франковска принес гол новичка Олега Коса, который в этом матче менял дисквалифицированного Хому. Таким образом, "Прикарпатье" уже не последнее, но и до топ-5 остается еще расстояние в четыре очка. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.

"Карпаты" - "Ингулец"

19.04.2024. 13:00. "Украина". Львов

Встречаются первая и вторая команды чемпионской группы. Львовяне уже могут спокойно готовиться к УПЛ, а вот петровцы еще не гарантировали себе прямую путевку в элитный дивизион. В прошлом туре подопечные Маркевича минимально победили "Левый берег" – 1:0. "Карпаты" всегда стараются играть мощно и агрессивно в заключительной трети поля. В Киеве победу принес прагматичный футбол и, безусловно, в этом заслуга тренерского штаба. Героем матча стал Евгений Подлепенец, который постепенно становится лидером команды. "Карпаты" удержат победную серию в чемпионате, которая длится семь игр и не собираются останавливаться на достигнутом.

Завершилась безголевая серия "Ингульца", которая длилась 260 минут. Подопечные Лупашка в большинстве дожали "Эпицентр" и снова оторвались на четыре очка от третьего места. Во Львове гостям будет очень непросто, ведь их игру точно нельзя назвать идеальной. Ожидаем, что победная серия "Карпат" продолжится.