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Первая лига. Прикарпатье – Полтава 3:1. Хома прерывает безголевую серию
Стартовая игра тура
Фото: МФК Прикарпаття
Матч девятой и шестой команд группы. "Прикарпатье" после гостевой победы над "Викторией" оставило последнее место в турнирной таблице группы. "Полтава" в прошлом туре прервала безвыигрышную серию и дома победила "Агробизне" с. Победа могла позволить подопечным Сысенко пока даже подняться на четвертое место.
В хозяев после дисквалификации вернулся главный бомбардир Андрей Хома. Андрей в 2024 году еще не забивал, но, безусловно, он является лидером "Прикарпатья". На десятой минуте Хома прервал свою безголевую серию. Соловьев подал, а нападающий хозяев головой пробил в дальний угол – 1:0. У полтавчан мало что получалось в заключительной терке поля. Футболисты "Прикарпатья" после потери мяча пытались сразу поступать в отбор.
Во второй половине тайма активизировались подопечные Сысенко и начали оказывать давление на защиту соперника, но завершающего удара им не хватало. На 32-й минуте гости добились своего. Удар Щербака заблокировал защитник, но мяч оказался у Одарюка и он пробил в дальний угол - 1:1. Первая половина встречи завершилась при ничейном результате.
На 58-й минуте замена Рыпана сработала. Цюцюра прострелил, а Кос забил в пустые ворота – 2:1. На 66-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Шинкаренко подал, а Цюцюра головой пробил в ближний угол – 3:1. Очередной очень хороший матч капитана "Прикарпатья". В итоге "Прикарпатье" празднует вторую подряд победу.
Группа "Чемпионская"
"Прикарпатье" - "Полтава" 3:1
Голы: Хома (10) , Кос (58), Цюцюра (66) - Одарюк (32)
"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук – Швец, Болденков, Француз, Радульский, Романов, Цюцюра, Соловьев, Семка, Барчук, Хома
"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Пось, Опанасенко, Ходуля, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Одарюк, Щербак, Перебора, Вивдич
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