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Металлург - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФСК Буковина
Лидер группы "Выбывание" два тура не мог выиграть, поэтому на выезде против кризисного "Металлурга" подопечные Мельничука должны прерывать эту неудачную серию. Запорожцы прогнозировали все свои матчи, но прогресс в игре все же присутствует. Сложно найти интригу в этом противостоянии, ведь невозможно сравнивать кадровый потенциал двух команд.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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