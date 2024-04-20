Металлург - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер группы "Выбывание" два тура не мог выиграть, поэтому на выезде против кризисного "Металлурга" подопечные Мельничука должны прерывать эту неудачную серию. Запорожцы прогнозировали все свои матчи, но прогресс в игре все же присутствует. Сложно найти интригу в этом противостоянии, ведь невозможно сравнивать кадровый потенциал двух команд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.