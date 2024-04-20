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Агробизнес - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

Приазовцы в весенней части сезона еще не выигрывали и, безусловно, эти результаты не устраивают амибтный коллектив. Пока что подопечные Красноперова не впечатляют своей игрой в атаке. "Агробизнес" проиграл "Полтаве", но у Чижевского коллектива все еще остаются шансы на топ-4.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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