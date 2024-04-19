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Маркевич: Наверное, футболисты Карпат уже думают, что они стали великими
Карпаты в Первой лиге проиграли Ингульцу
ФК "Карпати" / Автор невідомий
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал
"С нашей стороны игры сегодня не было. Наверное, футболисты уже думают, что они стали великими. "Ингулец" использовал свой момент, сыграл достаточно неплохо, при том, что мы вообще не играли. А соперник реализовал свою возможность. Мы будем выяснять, потому что так не может быть. Нам еще играть второй круг, надо всех игроков привести в порядок.
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Отсутствие Сакива? У нас когда кто-то выпадает, то сразу проблемы. Понятно, что Сакив сегодня был нужен. Юрий Романюк играл не на своей позиции, оттуда возник гол. В футболе мелочей не бывает. К сожалению, Андрей Булеза травмирован, у нас есть проблемы с этой позицией.
Судейство? Возможно, какие-то ошибки были в обе стороны, но мне показалось, что старались судить объективно. Не знаю, был ли пенальти, надо смотреть повтор.
Мы очень сильно настраивали ребят на этот матч, но... Еще и пресса пишет, что мы уже в Премьер-лиге, тренеры нас поздравляют – это бесследно не проходит. Сейчас надо очень жестко отнестись к нашим будущим поединкам. Надо выводить игроков из этого состояния", – сказал Маркевич.
Отметим, что это поражение стало для "Карпат" первым с начала ноября 2023 года. Тем не менее, команда остается лидером Первой лиги с отрывом от "Ингульца" в 5 очков.
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