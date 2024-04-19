Маркевич: Наверное, футболисты Карпат уже думают, что они стали великими

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионской группы Первой лиги с "Ингульцом" (1:2).

"С нашей стороны игры сегодня не было. Наверное, футболисты уже думают, что они стали великими. "Ингулец" использовал свой момент, сыграл достаточно неплохо, при том, что мы вообще не играли. А соперник реализовал свою возможность. Мы будем выяснять, потому что так не может быть. Нам еще играть второй круг, надо всех игроков привести в порядок.

Отсутствие Сакива? У нас когда кто-то выпадает, то сразу проблемы. Понятно, что Сакив сегодня был нужен. Юрий Романюк играл не на своей позиции, оттуда возник гол. В футболе мелочей не бывает. К сожалению, Андрей Булеза травмирован, у нас есть проблемы с этой позицией.

Судейство? Возможно, какие-то ошибки были в обе стороны, но мне показалось, что старались судить объективно. Не знаю, был ли пенальти, надо смотреть повтор.

Мы очень сильно настраивали ребят на этот матч, но... Еще и пресса пишет, что мы уже в Премьер-лиге, тренеры нас поздравляют – это бесследно не проходит. Сейчас надо очень жестко отнестись к нашим будущим поединкам. Надо выводить игроков из этого состояния", – сказал Маркевич.