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Диназ - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

Новина українською

Восьмая команда группы "Выбывание" будет принимать главное открытие весенней части сезона. "Хуст" в 2024 году еще не терял очки и не собирается прерывать эту серию. Подопечные Головко находятся в зоне прямого вылета и не имеют права проигрывать. Смогут ли хозяева порадовать болельщиков игрой и результатом?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:45?

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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