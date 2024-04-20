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Диназ - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Діназ
Восьмая команда группы "Выбывание" будет принимать главное открытие весенней части сезона. "Хуст" в 2024 году еще не терял очки и не собирается прерывать эту серию. Подопечные Головко находятся в зоне прямого вылета и не имеют права проигрывать. Смогут ли хозяева порадовать болельщиков игрой и результатом?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:45?
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